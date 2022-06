Il premio Tommaso Cardini torna ad assegnare gli Oscar del Palio di Fucecchio

A distanza di tre anni torna il premio Tommaso Cardini, giunto alla sua 14esima edizione e dedicato alla memoria dell’ex presidente dei Fratres – donatori di sangue, nonché fondatore dell’edizione moderna del Palio di Fucecchio nel 1981.

Il premio, come da tradizione, assegnerà i riconoscimenti alle Contrade per la sfilata della 41esima edizione del Palio e la cerimonia, ad ingresso libero, si terrà mercoledì prossimo (22 giugno) alle 21 al Teatro Pacini. Visto che la capienza del teatro potrà accogliere soltanto 200 spettatori, l’assessorato al palio e alla cultura del Comune di Fucecchio ha deciso di allestire anche un maxischermo in piazza Montanelli per permettere a tutti gli appassionati di partecipare alla premiazione.

Durante la serata una giuria, composta da esperti e docenti universitari di storia del costume, assegnerà i premi per le sei categorie in lizza: migliore sceneggiatura, miglior personaggio maschile, miglior personaggio femminile, miglior coppia, miglior gruppo musici e miglior gruppo sbandieratori. La cerimonia sarà inoltre arricchita dalla proiezione di alcuni contributi video che racconteranno tutte le emozioni della sfilata e della settimana del Palio.

“Sarà una vera e propria notte degli Oscar del Palio – spiega l’assessore alla cultura e al palio Daniele Cei -, un momento che vuole da un lato rendere omaggio al grande lavoro svolto dalle Contrade, che si impegnano durante tutto l’anno per rendere unico il giorno del Palio, e dall’altro rappresentare uno stimolo per far crescere di edizione in edizione la qualità del nostro corteo storico. Ed in questo senso la presenza di una giuria di qualità come quella che presiede il premio è un ulteriore incoraggiamento a fare sempre qualcosa di più. Il tutto in memoria di un indimenticato mio predecessore in qualità di assessore alla cultura, Riccardo Cardellicchio, a cui si deve la nascita del premio Tommaso Cardini”.