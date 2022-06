Un progetto di rilancio della Valdegola sarà presentato il 27 giugno dalla parrocchia di Santa Maria e da don Simone. Nascerà un’associazione, Cammin facendo che si propone come obiettivo quello di far conoscere i luoghi più belli di San Miniato attraverso la creazione di 6 percorsi che collegheranno le diverse chiese alla parrocchia di Santa Maria in Valdegola.

Una serie di “camminate” tra strade già esistenti e altre da realizzare attraverso i borghi, per ammirare i luoghi, la natura, coinvolgendo le realtà presenti, per far scoprire a chi lo vorrà “i tesori e la bellezza di questi posti”, come afferma il parroco di Santa Maria don Simone. Un percorso religioso, stile cammino di Santiago di Compostela, ma che vuole andare oltre e che offrirà nuove possibilità a turisti e pellegrini, a prescindere.

Foto 2 di 2



Momenti per stare a contatto con la natura, interagire con i luoghi, meditare, passeggiare nel verde e nei borghi della zona, interagire e usufruire di tante piccole realtà già esistenti che ora faranno parte di un progetto vero e proprio che si prefigge traguardi importanti per la Valdegola. Insomma, tutto da scoprire il progetto che verrà presentato il prossimo 27 giugno e che intende coinvolgere innanzitutto l’intera popolazione della Valdegola per poi arrivare a turisti e pellegrini. Per tutti i dettagli dell’ambizioso progetto bisognerà attendere il 27, ma nel frattempo don Simone chiama tutti ad “aprirsi alla bellezza della natura”. In un periodo di “cose brutte”, un vero messaggio di luce.