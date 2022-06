San Miniato, nozze d’oro e di diamante per 154 coppie

Sono 154 le coppie di San Miniato a festeggiare, nel 2022, 50 e 60 anni di vita insieme, un anniversario che l’amministrazione comunale celebrerà, per il nono anno consecutivo, con un momento di festa sabato (18 giugno), a partire dalle 11, alla Casa Culturale a San Miniato Basso.

113 di loro festeggiano 50 anni di matrimonio e 41 taglieranno il traguardo dei 60 anni insieme. L’amministrazione comunale, come oramai da tradizione, li ha voluti invitare personalmente alla cerimonia nata proprio per festeggiarli, per la prima volta da due anni senza alcun tipo di restrizione.

Dopo i saluti istituzionali da parte del sindaco Simone Giglioli e del presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, saranno consegnati alle coppie, in ricordo di questa iniziativa, un dono istituzionale, una stampa della città di San Miniato dedicata a Napoleone e sarà scattata una foto ricordo degli sposi.