“Un vero e proprio ricambio generazionale a San Miniato”, 18 assunzioni in comune nel 2022

Sono 12 le nuove assunzioni già effettuate dal Comune di San Miniato nel 2022, figure professionali diverse, in sostituzione di una serie di pensionamenti che ci sono stati all’interno dei vari settori, a cui vanno aggiunte altre 6 ancora da ultimare, per un totale di 18 nell’arco dell’anno in corso.

Quattro nuove educatrici (cat. C1), uno specialista amministrativo (cat. D1), un istruttore amministrativo (cat. C1, categoria protetta), un coordinatore di cucina (cat. B3), un geometra (cat. C1), uno specialista amministrativo Upa (cat. C1) e un istruttore amministrativo (cat. C1). Nominato dal sindaco Simone Giglioli anche il nuovo dirigente del settore 3 (urbanistica e lavori pubblici), l’ingegnere Iuri Gelli, in sostituzione dell’architetto Nino Bova, andato in pensione il 30 aprile scorso.

“Stiamo assistendo – spiega il sindaco Giglioli – ad un vero e proprio ricambio generazionale, molte delle figure professionali che sono andate in pensione hanno iniziato quasi nello stesso momento a svolgere il proprio lavoro in ente pubblico, per questo adesso abbiamo la necessità di sostituirle tutte e insieme. Ringrazio l’architetto Bova, un vero punto di riferimento per il nostro Comune, che per molti anni ha lavorato a San Miniato con grande dedizione, professionalità e impegno. Scegliendo l’ingegner Gelli ho voluto selezionare una figura giovane ma con esperienze maturate in altri enti che, sono certo, darà un contributo alle attività tecniche in settori cruciali per lo sviluppo e la gestione del nostro territorio.

A queste nuove assunzioni ne vanno aggiunte altre sei che, da qui alla fine del 2022, secondo il piano del fabbisogno del personale, andranno a concludere questo ampio e necessario inserimento dei nuovi dipendenti”. Entro dicembre saranno infatti assunti anche un istruttore amministrativo (cat. C1), uno specialista tecnico (cat. D1) e un collaboratore tecnico (cat. B3) da destinare al settore dei servizi tecnici, due nuovi agenti di Polizia Municipale (cat. C1) e un ulteriore educatore di asilo nido (cat. C1).

“Sono certo che queste figure daranno nuova linfa agli uffici e ci permetteranno di riorganizzare le mansioni, andando così a ricoprire ruoli fondamentali per il funzionamento della macchina comunale e consolidando i servizi ai cittadini. Do il benvenuto alla nuove leve, a cui auguro un buon lavoro, e ribadisco l’attenzione massima dell’amministrazione a compiere scelte che possano valorizzare le competenze e le professionalità del nostro ente, una grande risorsa per tutto il territorio”.