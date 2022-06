Lo scudetto numero 19 è arrivato all’ultima giornata di campionato. Ma la festa per i tifosi del Milan non è ancora finita. I rossoneri di Santa Croce sull’Arno si sono dati appuntamento per festeggiare insieme, organizzando una cena al ristorante che ha messo attorno al tavolo più di 40 autentici tifosi santacrocesi.

La grande soddisfazione dei sostenitori milanisti si è così potuta sfogare, con cori e sciarpate per le foto di rito. La serata non è finita prima di aver fissato l’appuntamento al prossimo anno, per la festa della conquista della seconda stella (o almeno così si augurano i presenti alla bellissima serata indiavolata).