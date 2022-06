Hanno sfidato il caldo e non hanno sentito la fatica. Perché è stato un cammino “attraverso l’immagine del Cristo”.

Si è svolto con successo il pellegrinaggio tra Fucecchio e Lucca, lungo la ‘diramazione’ santacrocese della via Francigena, la via del Volto Santo, che ha preso definitivamente nuova vita proprio con l’iniziativa organizzata dalle due diocesi di Lucca e San Miniato, dall’associazione delle Vie del Volto Santo, dai due comuni di Santa Croce e Fucecchio, dalla Pro Loco e da altre realtà locali.

Foto 3 di 8















Tutto è iniziato ieri (18 giugno) alle 8,15 alla chiesa di San Salvatore al Poggio Salamartano, a Fucecchio, con una visita al Crocifisso Miracoloso a cura di don Andrea Cristiani, con la partecipazione del vescovo Andrea Migliavacca. Alle 9, poi, partenza per la prima tappa della via Santacrocese del Volto Santo accompagnati da una guida ambientale. Alle 10,30 circa c’è stato l’arrivo alla Chiesa di San Lorenzo in Santa Croce dove è stata illustrata ai presenti la storia e l’attualità del simulacro ligneo del Volto Santo. Alle 11,45 il gruppo è ripartito verso Galleno sul percorso della via Francigena. Alle 16,30 c’è stato il ritrovo presso il Santuario di Santa Gemma a Lucca per percorrere l’ultimo tratto, con arrivo al Duomo di San Martino. Alle 17 infine si è svolta la messa in Cattedrale con il vescovo di Lucca Paolo Giulietti.