Montopoli nel Cuore, il comitato rilancia i progetti per il futuro

Montopoli nel Cuore: non si ferma l’attività del comitato cittadino sorto per il rilancio del paese. Anzi, venerdì scorso (17 giugno) al campo sportivo Bianco Bianchi c’è stata una assemblea per fare il punto sugli obiettivi raggiunti dopo circa un anno dalla sua costituzione e per mettere a fuoco i programmi da realizzare subito dopo le vacanze estive.

Erano presenti numerosi associati e quasi tutti i componenti del direttivo tra i quali i due vicepresidenti e montopolesi doc, Gianfranco Geri e Pasquale Salini.

La riunione si è svolta in un clima di grande cordialità e amicizia e da più parti è stato sottolineato lo “spirito di squadra” che si è instaurato e che è il motore propulsivo per continuare a lavorare tutti insieme a favore della promozione e valorizzazione della città di Montopoli.

“Il progetto Ridiamo vita ai sottofossi sta andando avanti con grande successo – hanno commentato dal comitato -, soddisfazione e apprezzamento di numerosi cittadini e il comitato sta crescendo per numero di iscritti e per l’aumento dell’impegno di ciascuno. Si tratta ora di andare avanti su questa strada coinvolgendo sempre più montopolesi e anche l’amministrazione comunale, alla quale viene rivolto un caloroso invito a partecipare alle iniziative, per condividere con loro idee e progetti da realizzare in un prossimo futuro”.