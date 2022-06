È tempo di pellegrinaggi per la diocesi di San Miniato. Dopo il cammino dello scorso sabato da Fucecchio fino al duomo di Lucca, lungo la cosiddetta via del Volto Santo (questo), la storica Compagnia dei Cavalieri del Tau organizza, per il mese di settembre, un pellegrinaggio fino a Pavia, la storica città della Lombardia da sempre crocevia dei principali cammini medievali tra l’Italia e il Nord Europa.

Un pellegrinaggio “motorizzato” quello organizzato dai Cavalieri del Tau, con un viaggio in autobus alla scoperta della città lombarda, per celebrare il legame tra San Miniato e la città d’origine del vescovo Andrea Migliavacca nel 400esimo anniversario della diocesi sanminiatese. L’appuntamento è in programma per giovedì 7 e venerdì 8 settembre, anche se il momento per prenotarsi è proprio adesso, entro il termine fissato al 31 luglio prossimo. Al viaggio parteciperà ovviamente lo stesso vescovo Migliavacca, che nella mattinata del 7 settembre presiederà la celebrazione eucaristica nel duomo di Pavia.

La partenza è fissata però per giovedì 7, a partire da San Miniato, con arrivo in albergo per il pranzo prima di spostarsi nel centro storico per una visita ai principali monumenti della città insieme a una guida locale: dal castello al celebre Ponte Coperto, dalla chiesa di San Michele fino all’antica università passando ovviamente per il duomo e per la chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro che la reliquia di Sant’Agostino. Il giorno seguente, dopo la messa in duomo al mattino, la comitiva si sposterà dopo pranzo alla certosa di Pavia, per poi rientrare a San Miniato al termine della visita. La quota di partecipazione (150 euro a persona) comprende la pensione completa in albergo e tutte le visite guidate. Per maggiori dettagli e per prenotarsi è necessario contattare i Cavalieri del Tau per mail, all’indirizzo compagnia@cavalierideltau.it, oppure telefonando a Claudio Gaiotto (3384046405) o a Patrizia Manetti (3488825127).