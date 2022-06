San Miniato apre le porte del proprio consultorio per l’incontro mondiale delle famiglie

In occasione del decimo incontro mondiale delle famiglie a Roma dal 22 al 26 giugno, il Consultorio familiare diocesano Alberto Giani, in rete con i consultori familiari di ispirazione cristiana aderenti alla confederazione nazionale, propone per venerdì (24 giugno) un open day in cui, dalle 17 alle 19 aprirà le porte della propria sede a San Miniato in centro storico (via Vittime del Duomo) a chi volesse conoscere il consultorio ed i servizi offerti per le famiglie.

Papa Francesco ha voluto che l’appuntamento fosse vissuto con una modalità “multicentrica e diffusa” anche a causa delle restrizioni causate dalla pandemia e le diocesi sono state invitate ad organizzare a livello locale, interdiocesano o regionale, eventi che possano mettere in comunione con le giornate di Roma.

Alle 19 sarà previsto anche un collegamento online di tutti i consultori con piazza San Giovanni a Roma dove si terrà uno degli eventi dell’incontro mondiale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Consultorio ai recapiti di segreteria per email all’indirizzo: consultoriofamiliare@diocesisanminiato.it ; per telefono al n. fisso 05711656349 oppure al mobile 3281575989; con WhatsApp, lasciando un messaggio tramite il numero mobile 3281575989; dai social Facebook e Instagram, inviando un messaggio dalla pagina del Consultorio.