Si rompe tubo dell’acqua, modifiche alla viabilità a Castelfranco

Domenica 19 giugno, si è verificata una grossa rottura alla tubazione dell’acquedotto a Castelfranco di Sotto in via delle Confina. La forza dell’acqua, in uscita da una tubazione principale della zona, ha determinato una sconnessione nel fondo stradale che ha reso necessario chiudere via delle Confina tra l’intersezione con via Tabellata e la rotatoria che conduce al braccetto.

Dopo un primo intervento da parte delle squadre di Acque, oggi, lunedì 20 giugno, proseguiranno i lavori per riparare il guasto. In conseguenza di ciò il traffico proveniente da via delle Confina direzione Francesca Bis verrà deviato in via Tabellata, mentre per chi percorre tale via sarà posta una chiusura all’altezza di via dell’Industria e dovrà girare all’interno del “Macrolotto”. Coloro che dal braccetto volessero raggiungere Castelfranco devono necessariamente passare dal “Macrolotto” in quanto l’uscita della rotatoria su via delle Confina, verso via Tabellata, sarà chiusa al traffico.