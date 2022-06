Una pappa al pomodoro da Principe: a Monaco, il catering è di San Miniato

Guai a chiamarlo ancora piatto povero. La pappa al pomodoro di San Miniato infatti, è stata servita sulla tavola del Principe di Monaco, in occasione dell’evento benefico Act for Peace Gala organizzato da Robert Kennedy Human Rights Italia e Medici con l’Africa Cuamm.

I fondi raccolti consentiranno alle due associazioni di portare avanti progetti concreti per la pace e il rispetto dei diritti umani, in particolare il diritto all’educazione e il diritto alla salute. Ospite speciale della serata è stata Amelia Anisovych, la piccola ucraina famosa per aver cantato “LetIt Go”, colonna sonora del film ’Frozen’.

All’evento ha partecipato anche il principe Alberto di Monaco, la serata è stat presentata da Neri Marcorè e il catering è arrivato da San Miniato per servire cucina toscana.