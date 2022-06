Acqua potabile, Montopoli Valdarno contro lo spreco: vietati gli usi non domestici

Lo ha già fatto il comune di Empoli (leggi anche). Ora anche Montopoli Valdarno ha accolto la richiesta del gestore idrico di ridurre il consumo di acqua potabile. Il Comune ha così emesso un’ordinanza per vietare il consumo di acqua potabile per usi diversi da quello domestico fino al 30 settembre.

E’ vietato quindi prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale, prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per cui sono destinati, utilizzare l’acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva, alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio degli orti e giardini privati aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cento metri quadrati.

Vietato, poi, utilizzare l’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private fatte salve quelle, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica quali piscine pubbliche ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive. Dove occorra oggettivamente è fatto comunque obbligo di concordare modalità e tempi di riempimento con il soggetto gestore del servizio idrico integrato e utilizzare l’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di veicoli di qualsiasi natura e destinazione d’uso.