Incidente a Ponte a Egola, giù il semaforo

Per fortuna le conseguenze per le persone coinvolte non sono state gravi. Per il semaforo tra via Diaz e via Gramsci a Ponte a Egola di San Miniato però, non si può dire altrettanto.

L’impianto di regolazione del traffico infatti, è stato divelto in un incidente avvenuto ieri sera 20 giugno. La regolazione della viabilità al momento, quindi, non può avvenire tramite semaforo e sarà così fino al necessario intervento di ripristino.

Fino a quel momento sarà valida cartellonistica verticale e quindi obbligo di precedenza per coloro che da via Gramsci si immettono su via Diaz.