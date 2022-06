Scuole Carducci, Albero Azzurro ed ex cinema: finanziati 94mila euro per le progettazioni

Pochi spicci meno di 94mila euro (93.990,70). E’ il contributo che il Comune di Santa Croce sull’Arno ha ottenuto per le spese di progettazione necessarie alla messa in sicurezza per miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria Carducci (costo complessivo dell’intervento 1.289.400 euro di cui finanziati 50mila), messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia Albero Azzurro (costo complessivo dell’intervento 300mila euro di cui 13.990,70 finanziati), ristrutturazione per cambio di destinazione d’uso dei locali e messa in sicurezza dell’ex cinema di Staffoli (spese di progettazione finanziate 30mila euro).

Il 1 febbraio 2022 il Ministero dell’Interno ha pubblicato un decreto per l’assegnazione di contributi agli enti locali, per l’annualità 2022, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Alle Carducci l’intervento prevede l’adeguamento alle nuove normative della vulnerabilità statica e sismica della struttura e al tempo stesso il miglioramento dell’efficienza energetica mediante la messa in opera sul solaio di copertura di uno strato di isolante, l’installazione di valvole termostatiche su tutti i radiatori e il retrofit dell’impianto di illuminazione mediante la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con plafoniere a Led.

All’Albero Azzurro l’intervento prevede la messa in sicurezza della copertura dell’edificio per risolvere alcune criticità legate alle infiltrazioni d’acqua piovana e al tempo stesso migliorare l’efficienza energetica mediante la messa in opera, sul solaio di copertura, di uno strato di isolante, la sostituzione della copertura metallica e l’installazione di impianto fotovoltaico.

L’intervento all’ex cinema vuole dare nuova vita ad una struttura che per tanti anni è stato un polo culturale ed un punto di aggregazione per la comunità staffolese. Per gli interventi da realizzarsi alla Carducci e all’Albero Azzurro, l’Amministrazione ha presentato istanza di richiesta di finanziamento anche per la realizzazione dei lavori sul bando del Ministero dell’Interno di cui al Decreto del 8 gennaio 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L’assegnazione del contributo per la spese tecniche consente di avviare le attività di progettazione entro quest’anno con l’auspicio di ricevere l’assegnazione del contributo e quindi, una volta individuato l’esecutore, avviare i lavori nell’anno successivo.

“Il finanziamento ottenuto per sostenere queste spese di progettazione – spiega la sindaco Giulia Deidda – rappresenta una grande occasione per Santa Croce sull’Arno. I nostri edifici pubblici scolastici sono strutture datate che nel tempo, pur mantenendo caratteristiche di sicurezza in senso intrinseco, hanno perso la corrispondenza con quanto richiedono le nuove normative. Riuscire a dotarsi di una progettazione così complessa per le scuole Carducci significa renderle in via definitiva un edificio rispondente a tutte le nuove norme, un obiettivo ambizioso che con impegno stiamo portando avanti, anche grazie ai piccoli passi fatti negli anni scorsi con risorse interne al bilancio.

Allo stesso modo questo bando ci consente finalmente di studiare una soluzione definitiva per le criticità dell’Albero Azzurro, un edificio sul quale siamo intervenuti spesso ma sempre in via provvisoria e che adesso diventa oggetto di un’azione complessiva. Siamo molto felici anche della terza parte di progettazione, che riguarda l’ex cinema di Staffoli. L’ex cinema è da decenni al centro dei programmi elettorali dei sindaci di Santa Croce sull’Arno, ma mai avevamo trovato le risorse per iniziare a ripensarlo. Adesso questo momento è arrivato ed è un bel giorno perché significa dare alla frazione l’occasione di pensare, immaginare, costruire il luogo che dovrà diventare il centro della vita aggregativa di Staffoli”.

“Confidiamo – aggiunge l’assessore Daniele Bocciardi – che mentre prepariamo i progetti arrivino anche i finanziamenti per eseguire i lavori, ma anche se così non fosse con i progetti esecutivi in mano sarà più facile partecipare ad altri bandi o trovare altre fonti di finanziamento. La determinazione che abbiamo nel portare avanti gli interventi è grande”.