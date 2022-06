Centro di raccolta di Palaia: dal 4 luglio entrano in vigore i nuovi orari

Entrano in vigore dal 4 luglio i nuovi orari del Centro di Raccolta di Palaia, situato nella frazione di Montanelli. Il luogo è complementare alla raccolta porta a porta e aiuta la comunità a raggiungere risultati di raccolta differenziata sempre maggiori.

Il Centro di Raccolta è inoltre una valida risposta per quei cittadini che avessero la necessità di conferire autonomamente i rifiuti ingombranti, andando quindi a fare un’azione utile per il decoro e per l’ambiente. Per chi non avesse modo di raggiungere il centro di raccolta, resta comunque attivo il servizio di ritiro ingombranti a domicilio.

I nuovi orari prevedono l’apertura il lunedì e il sabato dalle 7 alle 13 e il mercoledì dalle 13 alle 19. Martedì, giovedì, venerdì e domenica il centro rimarrà chiuso.

Per maggiori informazioni, è a disposizione l’app “RCiclo” di Geofor, così come i numeri di Geofor 800959095 o 0587 261880 (da cellulare).