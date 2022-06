Esame di maturità al via per quasi 400 studenti del comprensorio del Cuoio

Esami di stato al via, per quasi quattrocento ragazzi del comprensorio del Cuoio. Sono infatti 383 gli studenti che questa mattina a partire dalle 8,30 avevano l’appuntamento con uno dei momenti più significativi, la prima prova della maturità.

Sul fronte dei numeri a farla da padrone come sempre l’Istituto Checchi di Fucecchio, che porta 191 ragazzi e ragazze di quinta, mentre sono 94 e 98 rispettivamente gli studenti che si confronteranno con l’italiano al Marconi e al Cattaneo. Questa mattina il plico elettronico con le prove è stato aperto alle 8,30. I ragazzi avranno in tutto sei ore per misurarsi con le varie tematiche. Domani, invece, la “bestia nera” di ogni tornata di esami di Stato: le prove scientifiche e d’indirizzo, che significa matematica per gli scientifici, diritto per le scienze umane.

“Era una ragazza bruna, vestita miseramente; aveva quell’attitudine timida e ruvida che danno la miseria e l’isolamento…”. Sono queste le prime parole che i ragazzi hanno letto dal plico del Ministero: la prima traccia guarda al verismo e all’Ottocento, con Giovanni Verga e la sua Nedda, bozzetto pubblicato il 15 giugno del 1874 sulla Rivista Italiana e nello stesso anno dall’editore Brigola a Milano.

E ancora, come seconda traccia, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. In particolare il discorso di Parisi riguarda i cambiamenti climatici. “L’umanità deve fare scelte essenziali”, ammonisce il premio Nobel, che prospetta possibili, drammatici scenari, sottolineando la necessità di urgenti interventi politici. Lo studente deve rispondere ad una serie di domande ed esprimere le proprie opinioni sull’argomento.

“Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”, è la traccia che riguarda l’iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

Ancora la comprensione e l’analisi di un testo tratto da Oliver Sacks “Musicofilia”. Si chiede anche un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

La pandemia entra nell’esame di maturità grazie alla tipologia C che riguarda l’attualità. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli “Perché una Costituzione della Terra?”. Lo studente viene invitato a riflettere sul testo e a produrre un elaborato.

(notizia in aggiornamento)