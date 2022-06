E’ stata una festa ancora più grande, poiché attesa da tanto tempo. Un’occasione per stare insieme e per starci bene: bambini, genitori e maestre. Oggi 23 giugno c’è stata la recita di fine anno alla scuola paritaria d’infanzia Sant’Anna di Orentano, gestita dalla fondazione Madonna del soccorso onlus in collaborazione con le suore Figlie di Nazareth.

I bambini delle tre sezioni della scuola d’infanzia hanno realizzato una rappresentazione in costume coloratissima sull’arcobaleno incentrata sul valore dell’amicizia. Sul palco si sono alternati i bambini di tutte le sezioni a partire dai pulcini, i più piccoli. Ha aperto la serata di spettacolo e teatro il parroco don Sergio Occhipinti con un saluto a tutti e un momento di preghiera, seguito l’intervento del dirigente scolastico Riccardo Novi che ha voluto ringraziare la coordinatrice Linda Latella, le suore, le insegnanti e il personale tutto, le famiglie e i bambini per la collaborazione sempre assicurata all’istituto Sant’Anna ricordandone la chiara ispirazione cattolica e il ricco piano dell’offerta formativa.