“La scuola ora ha una sua identità, accoglie con allegria e colore alunni e genitori, valorizza il patrimonio presente nel territorio”. Così una delle autrici, la maestra Maria Grazia Greco, racconta i murale sulle pareti del plesso l’Albero Azzurro di Santa Croce sull’Arno, realizzati insieme alla collega Manola Fanteria, al suo ultimo anno di insegnamento.

“Ha dedicato la propria vita lavorativa – ricorda la collega -, con passione, ai suoi tantissimi alunni e alle sue colleghe in 43 anni di servizio. Un grazie d’obbligo e infinito va al nostro dirigente Alessandro Imperatrice che, come sempre, ci ha incentivate e accompagnate anche in questo progetto, non ostacola le nostre iniziative ma le condivide e valorizza. Grazie a tutte le colleghe de L’albero azzurro per il sostegno.

Grazie di cuore alla sindaca Giulia Deidda per aver inaugurato questa opera, che è capace di riempirti di gioia”.