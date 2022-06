Dal Pnrr, 500mila euro per riqualificare parco Corsini

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza porterà al Comune di Fucecchio 500mila euro per un intervento di riqualificazione del parco Corsini. Gli interventi previsti dal progetto fucecchiese mireranno a un miglioramento della gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza del parco, rendendo il giardino e il complesso Corsini maggiormente attrattivi.

Grazie ai fondi previsti dal bando per la valorizzazione dell’identità di parchi e giardini storici, sono previsti la ridefinizione e riqualificazione dei percorsi pedonali, l’integrazione dell’illuminazione e la videosorveglianza, il ripristino del sistema di raccolta delle acque meteoriche e delle fontane, la sistemazione delle scarpate e dei muretti di contenimento, il restauro della ghiacciaia, l’inserimento di colonnine di ricarica per le e bike, l’installazione di impianti wi fi, l’inserimento di dehors, la riqualificazione dell’area del parcheggio, la segnaletica specifica dedicata sia agli aspetti storico artistici sia di quelli botanici e faunistici, la messa in sicurezza di alcune piante, la rimozione di alcune specie vegetali infestanti come l’Ailanthus altissima e la Robinia pseudoacacia e l’inserimento di nuovi arbusti con bacche, alberi e arbusti da frutto, rifugi e cassette nido, in modo da poter realizzare habitat idonei all’attrazione della fauna selvatica, in particolare micromammiferi notturni, avifauna e insetti pronubi.

Il Parco, inserito negli itinerari dei cammini storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea, potrà anche accogliere anche una start up per la gestione delle attività di animazione e percorsi di visita per persone con disabilità motoria, visiva e cognitiva.

“L’accoglimento del nostro progetto su Parco Corsini in un bando del Pnrr – commenta il sindaco Alessio Spinelli – è soltanto l’ultimo successo in ordine di tempo di una serie di proposte che l’amministrazione comunale ha redatto e che sono state accolte e messe a finanziamento grazie ai bandi nazionali. Abbiamo già ottenuto 2 milioni di euro per realizzare alcune opere che riqualificheranno in maniera sostanziale il centro storico. Penso ad esempio al collegamento che nascerà tra i giardini delle ex carceri e Poggio Alberighi, la pavimentazione di strade e piazze lungo il percorso dell’antica Via Francigena, il recupero delle scarelle di via Sant’Antonio, oltre al cammino che verrà tracciato partendo da Piazza Padre Ceci e dalla Chiesa della Vergine e che, con una pavimentazione adeguata al contesto storico del centro, si snoderà da Porta Raimonda a Piazza Vittorio Veneto passando per Via Martini, Borgo Valori e Piazza Niccolini. Ma non ci sono soltanto bandi per lavori pubblici, il Comune di Fucecchio è a lavoro su tanti fronti, anche su quello dei servizi al cittadino. Siamo stati inseriti, ad esempio, tra i progetti finanziati per quanto riguarda l’informatizzazione con un finanziamento legato al sito internet del Comune e ai nuovi servizi digitali che sicuramente porteranno benefici pratici per i residenti”.