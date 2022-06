Estate a Santa Croce sull’Arno: tante attività per i bambini

Spettacoli teatrali, cinema, letture, tutto rigorosamente dedicato ai più piccoli. È l’estate che si prepara per bambini, bambine e famiglie a Santa Croce sull’Arno, dove dal 30 giugno al 2 agosto si terranno fra capoluogo e Staffoli oltre 12 appuntamenti in piazza.

“Presentiamo una programmazione di eventi – spiega la sindaco Giulia Deidda – tutti dedicati alle bambine a i bambini che dal 30 di giugno al 2 agosto allieteranno spazi urbani di Santa Croce sull’Arno e di Staffoli. Si tratta di spettacoli teatrali all’aperto, proiezioni cinematografiche, letture animate che tra il tardo pomeriggio e la sera si alterneranno tra piazza Garibaldi, giardini sull’Arno, parco Aldo Moro e parco della Rimembranza a Staffoli per offrire alle famiglie occasioni culturali adatte a tutte le età. Santa Croce sull’Arno è da decenni Città amica dei bambini e delle bambine e negli ultimi anni abbiamo declinato quest’impegno allargandolo anche agli eventi culturali estivi. Dopo i mesi di lockdown della prima ondata covid abbiamo sentito l’esigenza di creare spazi aggregativi all’aperto, eventi che hanno riscosso molto successo e che ci hanno spinto a provare a rendere quest’offerta fissa, ampliando la tradizionale programmazione culturale per bambine e bambini della stagione invernale. La novità di quest’anno sono le letture all’aperto al Parco Aldo Moro, un modo per portare fuori, dopo il teatro, anche l’esperienza della biblioteca Adrio Puccini”.

“Anche quest’anno – aggiunge l’assessore Elisa Bertelli – siamo riusciti a coinvolgere nella programmazione estiva dedicata alle più piccole e ai più piccoli, operatori qualificati che porteranno in scena spettacoli innovativi, frutto di una grande ricerca di settore”.

Si comincia giovedì 30 giugno alle 18 con A Spasso con Alice. Gli spettatori, che avranno come scena di partenza l’esterno della biblioteca comunale Adrio Puccini, avranno a disposizione delle cuffie collegate in wi fi con le quali ascolteranno le voci degli attori sia dal vivo che registrate, musiche, rumori mentre in giro per il centro incontreranno alcuni dei personaggi di Alice nel paese delle meraviglie come il Bianconiglio o il Cappellaio Matto.

Giovedì 7 luglio alle 18 ai giardini sull’Arno l’appuntamento è con la compagnia romana Matuta Teatro e il loro spettacolo l’Accento sulla A, giovedì 14 luglio il Teatro dei Due Mondi di Faenza presenta I Musicanti di Brema. La programmazione prosegue giovedì 21 luglio sempre alle 18 ma nel Parco delle rimembranza di Staffoli con il Teatro Glug che presenta La Leggenda del Re Laurino. L’ultimo appuntamento è per giovedì 28 luglio nella stessa location e allo stesso orario con il Teatro Pirata di Jesi che propone lo spettacolo Le Avventure di Pulcino.

Il cartellone del cinema propone cinque film, si inizia a Santa Croce sull’Arno nella cornice di piazza Garibaldi dove martedì 5 luglio alle 21,30 verrà proiettato Spirit – il ribelle, una storia di amicizia tra una bambina ed un cavallo molto speciale, martedì 12 luglio sarà la volta del film fantasy Il drago invisibile, mentre martedì 19 luglio i supereroi de Gli incredibili 2 concluderanno la serie di Santa Croce. Martedì 26 luglio la programmazione si sposterà a Staffoli nel Parco della Rimembranza dove bambine e bambini potranno assistere alla programmazione del film di animazione Lorax Il guardiano della foresta, un essere strano che cerca di salvare l’ambiente dall’avidità di un imprenditore senza scrupoli. Martedì 2 agosto, sempre a Staffoli, il film Ballerina storia commovente della piccola Felicie aspirante prima ballerina dell’Opera di Parigi, concluderà gli appuntamenti con il cinema.

Ma nella programmazione di Che Estate, ragazzi! non poteva mancare come ogni anno le letture animate. Quest’anno la location sarà il Parco Aldo Moro, gli incontri di lettura animata saranno realizzati dalla Rete Rea.net di cui la biblioteca comunale Adrio Puccini fa parte. Una animatrice leggerà e racconterà alcune storie accompagnandosi con momenti di animazione e canzoni e, giocando con le illustrazioni di tanti libri colorati, coinvolgerà i bambini e le bambine presenti rendendoli parte attiva dei racconti.

Tutti gli spettacoli e appuntamenti sono ad ingresso gratuito.