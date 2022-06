A Siena il mossiere sarà quello dell’ultimo palio di Fucecchio

Mossa a sorpresa al Palio di Siena. Sarà Renato Bircolotti, il mossiere dell’ultimo contestato palio di Fucecchio, a salire sul verrocchio di piazza del Campo a Siena sabato 2 luglio in occasione della Carriera in onore della Madonna di Provenzano.

La notizia arriva dal quotidiano Gazzetta di Siena. Una mossa a sorpresa, è proprio il caso di dire, un fulmine a ciel sereno a quattro giorni dall’evento che torna dopo due anni, anche se nella storia del palio più importante al mondo è capitato in altre occasioni un avvicendamento a pochi giorni dalla corsa.

La scelta della giunta comunale della sostituzione del mossiere Bartolo Ambrosione a seguito dell’improvvisa indisponibilità per motivi personali, è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi (28 giugno) e ha trovato sul nome di Renato Bircolotti il parere unanime e favorevole dei capitani delle contrade partecipanti e sentiti dei deputati della festa.

Per Bircolotti, che a Fucecchio è il mossiere che vanta il maggior numero di presenze sul verrocchio, era stata la quarta nomina consecutiva, negli anni passati era stato individuato anche come figura del vice mossiere nel 2019.

Nato a Castiglion Fiorentino nel 1965, negli anni ha affinato la sua tecnica di mossiere fino a diventare il più importante di tutto il circuito delle corse dei palii a pelo; è la figura che conta più presenze sul verrocchio nei più conosciuti palii italiani dopo quello di Siena, Legnano, Asti, Fucecchio e Ferrara e vanta presenze un po’ ovunque: Fermo Castel del Piano, Piancastagnaio e Bientina.