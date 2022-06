Due cavalli da Fucecchio alle prove per il Palio di Siena

Ci sono anche due cavalli fucecchiesi tra gli 86 che tra ieri (27 giugno) e oggi (28 giugno) sono impegnati nelle prove regolamentate per il Palio di Siena in programma sabato 2 luglio. Si tratta di Benito AA e Zetanna, entrambi condotti ieri nella sesta batteria in piazza del Campo rispettivamente dai fantini e loro allenatori, sempre di Fucecchio, Adrian Topalli e Luca Boldrini.

Un dato molto significativo di come la passione per questo tipo di manifestazione e per i cavalli in genere si stia allargando a macchia d’olio a Fucecchio dove ci sono attualmente ben sei scuderie e tre fantini professionisti. Ai due citati si aggiunge infatti anche Vincenzo Turco, un giovanissimo ispirato da tanta passione, che si è fatto notare nelle corse di addestramento a Fucecchio della scorsa primavera. Dagli 86 cavalli verranno scelti i 10 che domani, con la tratta, saranno assegnati alle altrettante contrade per la Carriera in onore della Madonna di Provenzano il programma, come detto, sabato 2 luglio, un ritorno del palio più famoso al mondo dopo due anni (2020-2021) in cui non è stato corso per i noti motivi inerenti la pandemia da covid 19.

Intanto a Fucecchio non si placano le proteste e le polemiche del dopo palio. Le tensioni per il mancato rispetto del regolamento da parte del Cda dell’evento nell’applicazione delle sanzioni, che neppure i riconoscimenti del premio Tommaso Cardini per la sfilata del mattino riescono a stemperare, sono sempre all’ordine del giorno delle discussioni tra i contradaioli. E proprio dell’argomento sanzioni si parlerà nelle assemblee che alcune contrade hanno convocato per i prossimi giorni.

L’impressione che si ha è che alla maggior parte dei sodalizi non sia affatto piaciuto il modo con il quale il Cda ha gestito l’aspetto sanzionatorio della manifestazione più importate della città. E’ slittato alla prossima settimana, forse per motivi legati alla concomitanza con gli eventi collaterali al Palio di Siena, l’incontro che i rumors davano in programma per ieri (27 giugno) tra il sindaco Alessio Spinelli e i presidenti e capitani delle contrade. Anche questa è una procedura insolita, come del resto avvenne sabato scorso (18 giugno) con la convocazione sempre degli stessi dirigenti per la comunicazione delle sanzioni che, a norma di regolamento, sarebbe dovuta avvenire nella prima fase, a mezzo pec o raccomandata inviata solo ai soggetti interessati.

Il motivo di questo incontro, del quale i rumors parlavano, potrebbe prestarsi ad una possibile lettura: forse il primo cittadino vuol rendersi conto di persona degli umori del popolo del palio mediante un confronto diretto con i loro rappresentanti.

Non è infatti un segreto che il Collegio dei Capitani disponga di una maggioranza bulgara per eventualmente chiedere le dimissione del Cda. Indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi, restano comunque da sostituire i due componenti dimissionari.

Questi ultimi infatti erano gli addetti alla preparazione e manutenzione della pista che dall’inizio dell’anno era stata messa ogni sabato a disposizione di fantini e proprietari di cavalli, che come detto a Fucecchio non mancano, per i relativi allenamenti.

Un’iniziativa che aveva riscosso un discreto successo per la partecipazione di numerosi addetti ai lavori sia locali che non. Per cui per tener fede agli impegni presi, il Cda dovrà incaricare altre persone per questo servizio che i dimissionari Favilli (leggi anche) e Lupino (e anche) avevano gestito in maniera impeccabile.