Montopoli Valdarno, dal Miur 130mila euro per gli asili in 2 anni

“Contenere i costi di partecipazione delle famiglie al funzionamento del servizio destinandole alle spese di gestione dei servizi educativi nidi comunali, abbattere le rette dei servizi educativi prima infanzia comunali, sostenere la domanda nella scuola privata paritaria del comune di Montopoli Valdarno“. Sono destinate a questo le risorse Miur stanziate al comune di Montopoli nel piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione 0/6 anni.

Il finanziamento è ripartito su due annualità: risorse 2021 (59.443,47 euro) da utilizzarsi negli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023 e risorse 2022 da utilizzarsi negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (68.386,86 euro).

Per ciascuna annualità, 4mila euro sono state destinate al sostegno della domanda della scuola dell’infanzia paritaria Divino Amore con la stipula di una convenzione che preveda il trasferimento della somma alla struttura perché preveda la gratuità del servizio per un mese per l’anno educativo 2022/2023 (presumibilmente mese di novembre 2022) e comunque fino a completo utilizzo della somma individuata e 18.100 euro per l’azzeramento del pagamento delle tariffe mensili a favore delle famiglie frequentanti i nidi d’infanzia comunali fino a completo utilizzo delle risorse disponibili.

Poi 37.343,47 euro per il primo anno e 46.286,86 per il secondo finanzieranno il sostegno alle spese di gestione dei servizi per la prima infanzia.