Si sono date appuntamento per questa sera, 28 maggio, con una cena tra colleghe che di fatto chiuderà un’epoca. Quella delle insegnanti entrate in servizio tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Un gruppo di maestre che per 40 anni ha accompagnato la storia e l’evoluzione della scuola dell’infanzia L’Albero Azzurro di Santa Croce sull’Arno, dalla prima sede nei locali di Villa Pacchiani fino all’attuale plesso di via Concetto Marchesi.

Alcune di loro sono già andate in pensione negli ultimi anni, ma le ultime due lo faranno questo giovedì, 30 giugno, con l’ultimo giorno di lavoro che porterà con sé la fine di un ciclo. Si tratta delle maestre Antonella Lepori e Manola Fanteria, entrate rispettivamente a Villa Pacchiani nel 1979 e nel 1981, dopo i primi anni di servizio in altre scuole materne del comprensorio. Oltre quarant’anni alla prese con i bambini e le bambine di Santa Croce, lasciando dietro di sé il ricordo affettuoso e la gratitudine di almeno due generazioni di santacrocesi. Appassionata ed energica, abituata a proporre sempre nuovi giochi e attività per stimolare la creatività e la fantasia dei bambini, Antonella Lepori è ricordata da molti per aver fatto a lungo coppia fissa con la collega Gloria Gazzarrini, altra maestra storica dell’Albero Azzurro, entrata a Santa Croce nell’84 e andata in pensione due anni fa. Manola Fanteria, invece, dolce e sempre creativa, ha voluto imprimere il proprio ricordo direttamente sulle mura della scuola, realizzando con la collega Maria Grazia Greco il grande murales sulle pareti dell’edificio inaugurato pochi giorni fa. Per tanti anni Manola ha fatto coppia con la collega Alfreda Brogi, andata in pensione due anni fa, mentre lo scorso anno era stato il turno di un’altra insegnante storica, la maestra Rossella Bachini, anche lei arrivata all’Albero Azzurro nel 1979. “È un gruppo di insegnanti che ha lasciato un bel segno nella nostra comunità a livello educativo e affettivo – dice la sindaca Giulia Deidda -. In occasione dell’inaugurazione del murales abbiamo voluto consegnare un riconoscimento ad Antonella e Manola per il ruolo svolto nella nostra scuola. A loro rinnovo il ringraziamento da parte mia e di tutti i santacrocesi”.