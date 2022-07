La Mitica Marcia notturna montopolese è tornata ad animare le vie del centro di Montopoli Valdarno dopo uno stop di due anni causa Covid: circa 350 persone hanno affrontato i percorsi di 5 e 10 chilometri, competitivi e non. Un record di adesioni, visto che prima del Covid solitamente si raggiungevano al massimo 200 partecipanti.

E una grande soddisfazione per gli organizzatori dell’associazione culturale Arco di Castruccio e del Gruppo Polisportivo Casa Culturale di San Miniato Basso. “Quello di quest’anno – per l’Arco – è stato davvero un grande ritorno. Dopo il Covid abbiamo potuto ricominciare anche se abbiamo preferito optare per la partenza scaglionata per una maggiore sicurezza. Grazie davvero di cuore a tutti i partecipanti, non ci aspettavamo questa grande partecipazione con più di 300 iscrizioni. È stata una marcia con una ‘marcia’ diversa: abbiamo visto famiglie e ‘podisti veri’ insieme, molti ragazzi e bambini, partecipanti di tutte le frazioni, tanti montopolesi, molte delle associazioni di Montopoli, consiglieri comunali e rappresentanti delle consulte di frazione”.