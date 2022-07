Matteo Beconcini, laureato in Economia e consulente finanziario dal 2007, sarà il presidente del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno per l’annata Rotariana 2022-2023. Come primo atto, ha presieduto la cerimonia di investitura di Alessio Pacini, responsabile commerciale in un’azienda del territorio.

Il passaggio della campana tra Monica De Crescenzo e Matteo c’è stato ieri sera, giovedì 30 giugno. Oltre ai soci e agli amici del Club, c’era anche l’assistente del governatore del Distretto 2071 Umberto Grieco.

Fanno parte del nuovo direttivo: Marco Sansoni, Alessandro Marconcini, Riccardo Bartolommei, Sandra Rosselli, Massimo Petrucci, Sergio Tocchini, Claudia Neri, Cristina Lotti, Maria Elena Maffei, Monica De Crescenzo. Molti saranno i services e molte saranno le iniziative a favore degli altri che vedranno anche il nuovo direttivo e tutti i soci del Club, particolarmente impegnati nella nuova annata rotariana.

“Le attività pianificate – raccontano – vedranno l’ampio coinvolgimento del Club nel proprio territorio di competenza (Fucecchio, Santa Croce, Castelfranco) e il coinvolgimento sia nel territorio del Distretto 2071 (Toscana), sia nelle iniziative nazionali ed internazionali insieme ad altri Club Rotary e ad altri Distretti. Nel corso della cerimonia sono stati condivisi gli ottimi risultati raggiunti durante l’anno rotariano 2021-2022”. Il Club, per “l’altissimo impegno e servizio e il fortissimo spirito rotariano, ha voluto onorare la presidente uscente Monica De Crescenzo e il marito Andrea, conferendo loro il Paul Harris Fellow che è la massima onorificenza rotariana”. Il suo nome è in onore di Paul Harris, fondatore del Rotary. L’onorificenza fu istituita nel 1947, alla sua morte. Questa onorificenza viene attribuita da un Club o da più Club, su parere dei consigli direttivi, a soci del Rotary o anche a personalità non rotariane, ad associazioni ed enti che si distinguono o si sono distinte particolarmente per attività di servizio.