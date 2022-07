L’intera comunità di Chimenti ha tributato l’ultimo saluto a Fabio Steriti. Sono state celebrate oggi 1 luglio nella chiesa San Pietro Apostolo di Galleno (Fucecchio) le esequie dell’operario 35enne che lo scorso lunedì (27 giugno) ha perso la vita per un terribile incidente stradale avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo dove abitava con la famiglia (qui la notizia).

Fabio Steriti viveva a Chimenti, una piccola frazione di poco più di duecento anime che si trova lungo la provinciale Romana Lucchese, e divisa in due da questa importante e trafficata arteria che collega la Vandinievole con il casello autostradale di Altopascio che dista meno di quattro chilometri. Il giovane operaio abitava nella parte della frazione ubicata nel comune di Castelfranco di Sotto, l’altra parte della frazione si trova nel Comune di Altopascio. Alle esequie funebri era presente tutta la comunità della frazione, i parenti, gli amici, ed anche il sindaco di Castelfranco di Sotto Gabriele Toti che ha voluto salutare con la sua presenza questo sfortunato e stimato concittadino.

Amarezza, tristezza e commozione nei volti dei presenti. Fabio era conosciuto e stimato a Chimenti anche se non frequentava molto il paese. Gli amici lo ricordano come un ragazzo in gamba che ogni tanto si faceva vedere per consumare qualcosa al bar della frazione. I cavalli erano la grande passione di questo “giovane a modo – lo ricorda un amico -, rispettoso ed educato”.

“E’ un momento straziante – ha detto durante l’omelia il parroco della chiesa di Galleno -. La comunità deve stringersi intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore per aver perduto un figlio che era anche un fratello ed un amico di tutti. Ero nelle vicinanze del luogo del sinistro, insieme alla pro loco stavamo preparando gli addobbi della festa del paese quando sono arrivate le ambulanze con le sirene accese ed è atterrato l’elisoccorso. Siamo restati tutti attoniti per quanto avvenuto e dobbiamo dare forza a questa famiglia”.

La tumulazione è avvenuta nel cimitero di Galleno. Fabio Steriti lascia i genitori Giovanni e Rosa, il fratello Davide, la sorella Linda, la fidanzata Vicky e tutti gli amici e conoscenti di una piccola frazione che gli volevano bene.