Il caldo torrido di questi giorni ha fatto scattare l’allarme del pericolo incendi per i terreni incolti nei centri abitati o a ridosso degli stessi. E a Fucecchio. un’area abbandonata e tenuta da decenni senza la minima manutenzione e pulizia, tiene in apprensione gli abitanti della zona ovest della città.

Siamo nella immediata periferia, in via Mistieta, a pochi passi dal quartiere cosiddetto della “Banana”. Una strada non particolarmente trafficata, ma comunque un luogo frequentato da coloro che decidono di fare una salutare passeggiata senza allontanarsi troppo dal centro. Alcuni cittadini ci hanno segnalo un terreno abbandonato da diversi anni che è diventato un po’ alla volta una selva di arbusti e vegetazione cresciuta in maniera sregolata. E un’occasione perfetta per gli incivili, che negli anni ci hanno depositato rifiuti.

“Una vera e propria foresta dell’Amazzonia – dice un abitante del posto – frutto dell’incuria e del degrado, nella quale si intravedono, anche se coperti dai rovi, i rifiuti che una volta vi venivano depositati. Inoltre non possono passare inosservate gli scheletri di vecchie e fatiscenti baracche in ferro e lamiera ormai arrugginite e dove non è difficile immaginare che vi proliferano ratti ed insetti. Diversi anni fa, quel terreno veniva utilizzato da una persona che recuperava il ferro. Dopo la sua morte è rimasto abbandonato per diversi anni. Dalla strada si intravedono rifiuti, tettoie, erba alta e vegetazione cresciuta a dismisura che arriva persino sulla strada. La speranza è che l’ordinanza comunale che obbliga alla pulizia annuale dei terreni possa valere anche per quest’area abbandonata da decenni”.