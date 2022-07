“Cari mamma e papà, felici nozze di diamante”, Giuseppe e Mina sposati da 60 anni

Il maestro, come lo chiamano, o pittore Giuseppe Lambertucci e Mina Landi si sposarono a Santa Croce sull’Arno il 2 luglio 1962. Oggi, quindi, festeggiano i loro primi 60 anni di matrimonio. Un traguardo quasi impensabile per chi si sposa oggi ma un obiettivo da raggiungere con tutto l’impegno possibile per chi si sposava allora.

Nonostante questo, in pochi ce la fanno davvero. Ecco perché ancora di più vale la pena festeggiare. Un augurio speciale vuole farlo il figlio Alessandro. “Coltivare l’amore – scrive – che lega l’uno all’altra per 60 anni è un’arte difficile e molto coraggiosa. Non tutti posseggono questo dono e capacità. C’è chi, dopo un po’ di tempo, si perde volontariamente e chi invece subisce questa perdita involontariamente. Voi, davanti alle difficoltà della vita, vi siete sempre ritrovati uniti giorno per giorno combattendo insieme contro tutto e tutti difendendo la vostra famiglia che, nel tempo, ha dato frutti significativi.

Siamo fieri di voi e del vostro anniversario. Una unione, la vostra, forte e allo stesso tempo luminosa. Cari mamma e papà, felici nozze di diamante”.