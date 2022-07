La terza vita del postino ex calciatore, Masetti è in pensione

E’ entrato in servizio quando l’ufficio postale si trovava in via Arcivescovo Ruffino a Fucecchio, là dove nel frattempo è arrivato un ristorante cinese. Dopo più di 43 anni da postino (conosciutissimo come solo il porta lettere di una volta potevano essere), Mario Masetti è andato in pensione e ha appeso “il motorino al chiodo” così come aveva fatto con gli scarpini.

Sì perché da grande appassionato di calcio e tifoso del Milan, dopo la trafila nel settore giovanile era approdato in prima squadra a Fucecchio, dove ha militato per diversi campionati come attaccante. Poi ha allenato per diversi anni nel settore giovanile.

Inizia ora, quindi, la sua terza vita. Ancora con la passione per il calcio e in giro per le strade del paese, ma senza lo zaino con le lettere da consegnare. In 40 anni, ha pensarci, è cambiata un’epoca e nella cassetta delle lettere ormai arrivano più che altro bollette e pubblicità. Un bel momento insomma e tutto sommato, questo per voltare pagina.