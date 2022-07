Contributi per gli affitti, via alle domande a Santa Maria a Monte

Via alle domande per ottenere un contributo a integrazione dei canoni di locazione: parte la raccolta delle domande sul sito del Comune di Santa Maria a Monte, fino al prossimo 2 agosto.

Il bando, il modulo per presentare la domanda e gli allegati da presentare sono scaricabili dal sito e si possono reperire anche al servizio sociale del Comune.

Il bando 2022 prevede che i soggetti in possesso di certificazione Isee e Ise Fascia A valore Ise 13.619,58 euro incidenza del canone sul valore Ise non inferiore al 14%; Fascia B valore Ise tra 13.619,58 e 29.545,98 euro, incidenza canone sul valore Ise non inferiore al 24%: possono presentare domanda di partecipazione. Tutte le informazioni relative al bando e la documentazione necessaria per la partecipazione, sono pubblicate sul sito del comune. I servizi sociali sono a disposizione per un aiuto nella compilazione della domanda,dichiara il Sindaco Ilaria Parrella.

Dalla prossima settimana, saranno in liquidazione i rimborsi dei canoni del contributo affitto relativi all’ anno 2021. Dopo l’istruttoria disposta dall’ufficio, verranno liquidati a favore dei beneficiari del contributo affitto anno 2021, gli importi spettanti. Anche questo contributo andrà a favore delle famiglie, che in questo periodo stanno affrontando forti difficoltà economiche.

La domanda per la partecipazione al bando 2022 può essere presentata nei seguenti modi: consegna a mano presso l’ufficio sociale dalle 9 alle 12,30 martedì e giovedì e il giovedì dalle 15 alle 17, oppure per posta a mezzo di raccomandata A/r al seguente indirizzo Comune di Santa Maria a Monte Piazza della Vittoria 47 56020 Santa Maria a Monte. In tal caso farà fede la data del timbro di arrivo. L’amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it Per informazioni contattare il servizio sociale: 0587/261633 0587/261643- e.mail: sociale@comune.santamariaamonte.pi.it