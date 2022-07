Guasto all’aria condizionata dell’ospedale di Cisanello

Nella tarda mattinata di ieri 3 luglio si è verificato un guasto a un componente di uno dei tre gruppi frigo a servizio degli impianti di aerazione degli edifici 30, 31 e 200 del presidio ospedaliero di Cisanello a Pisa.

Con le alte temperature di questo periodo, anche un solo gruppo frigo fuori servizio può causare disagi nelle ore più calde del giorno per cui l’azienda ospedaliera si scusa con pazienti e operatori e avvisa che si è subito mossa per far effettuare la riparazione.

Tanto che questa mattina è stato recuperato il nuovo componente da installare, in sostituzione di quello guasto e il ripristino della funzionalità del gruppo frigo è previsto, salvo imprevisti, nel primo pomeriggio di oggi.