L’azienda non riceve i sindacati, sciopero di 8 ore alla Hydro di Santa Croce sull’Arno

I problemi sono vari e in diversi ambiti. Ma i lavoratori non hanno potuto illustrarli all’azienda poiché l’amministratore unico non ha voluto ricevere i sindaci. Così Filctem Cgil e Fecma Cisl hanno indetto uno sciopero. C’è stata, spiegano, “la rottura unilaterale da parte dell’azienda Hydro Spa delle relazioni sindacali, per cui la stessa non si è resa disponibile ad avere un incontro in cui discutere problematiche urgenti riguardanti più tematiche dei lavoratori”.

La Hydro di Santa Croce sull’Arno è un’azienda che produce idrolizzati proteici, prodotti tecnici e fertilizzanti per l’agricoltura e ha un totale di 44 addetti.

Dopo la richiesta di un incontro andata a vuoto, nell’assemblea del 27 giugno scorso i lavoratori hanno votato all’unanimità un pacchetto di 8 ore di sciopero: 4 ore a fine turno mercoledì 20 luglio e altre 4 a fine turno mercoledì 27 luglio. “Dopo questo pacchetto di scioperi – annunciano i sindacati -, se le relazioni sindacali non avranno raggiunto uno stato di normalità, i lavoratori si riuniranno in assemblea per decidere nuove e più eclatanti forme di protesta”.