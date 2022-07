A Fucecchio riparte “Sere d’estate”, negozi aperti fino al 3 agosto

Esordio positivo per la prima di Sere d’estate in programma ieri sera (6 luglio) nelle strade del centro di Fucecchio. L’iniziativa, tornata dopo due anni per i noti problemi inerenti alla pandemia da Covid-19 e promossa dall’associazione Centro commerciale naturale di Fucecchio in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Fucecchio, ha riscosso grande partecipazione di pubblico e visitatori.

Apprezzamento anche per le rassegne dell’Arena Pacini a cura del Teatrino dei Fondi Titivillus con lo spettacolo di Paolo Migone e per le Notti di mezza estate promosse dalla biblioteca comunale Indro Montanelli. Le iniziative e gli intrattenimenti riuniti in un vasto e ricco programma di questa importante tradizionale iniziativa estiva andranno avanti ogni mercoledì insieme all’apertura serale dei negozi dalle 21 fino alle 24 fino al 3 di agosto nelle strade e piazze del centro cittadino.

La prossima serata, quella di mercoledì 13, sarà dedicata allo sport con il ritorno della Staffetta di Sere d’estate organizzata dal comitato Run 10K Atletica Fucecchio e Atletica Pieve a Ripoli che affiancherà la kermesse estiva fucecchiese per l’undicesima volta. L’evento si svolgerà dalle 21 alle 22 su di un percorso cittadino di 2mila 200 metri da ripetersi varie volte da diverse categorie di concorrenti con arrivo e partenza da piazza Montanelli. Un evento sportivo importante che porterà a Fucecchio centinaia di podisti e che comporterà anche alcune modifiche alla viabilità cittadina. “Quello di ieri sera è stato un esordio più che positivo – ha commentato Francesco Dei, presidente della Pro Loco – a Fucecchio c’era tanta gente. Di solito la prima serata era sempre stata un po’ di studio, ma ieri sera il .