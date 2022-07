Concerto con la musica dal vivo del gruppo industrial-punk Collettivo Rivoluzionario Protosonico – Crp al pub Portofranco di Montelupo.

Il concerto del gruppo di Capannori sarà incentrato sulla figura di Pier Paolo Pasolini di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita.

Foto 2 di 2



Durante la serata il Collettivo Rivoluzionario Protosonico – Crp eseguirà musiche del proprio repertorio – molte delle quali affrontano tematiche politico-sociali come l’omologazione, lo stalking, la droga, e la vita di personaggi storici come Lenin – insieme a letture di testi di Pasolini sonorizzate dal vivo.

In scaletta anche Beati voi!, brano scritto dal Crp per il centenario di Pasolini, e sul quale ha realizzato un videoclip presentato in anteprima a marzo scorso.

Soddisfazione per l’iniziativa da parte di Portofranco: “È un evento importante per noi in quanto è necessario tornare non solo a suonare dal vivo, ma anche tornare a parlare alle persone, a farle pensare dopo due anni di pandemia, e Pasolini è l’intellettuale più indicato per questo scopo.”

L’evento è a ingresso gratuito alle 21,30 in conformità con le norme in vigore di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid19.