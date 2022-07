Empoli, task force contro l’abbandono dei rifiuti

Un’attività consolidata, costante, quella messa in campo dall’amministrazione comunale e Alia Servizi Ambientali Spa contro gli abbandoni dei rifiuti in città, dal centro storico alle zone più isolate. L’intenzione resta quella di scoraggiare il fenomeno, grazie al lavoro che ogni giorno viene portato avanti dagli agenti della polizia municipale dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa insieme agli ispettori ambientali di Alia e all’ufficio ambiente.

Ogni mese sono disposti controlli, verifiche, sopralluoghi da segnalazioni soprattutto dei cittadini, ripulitura delle aree, individuazione dei responsabili fino alla sanzione, ma anche informazione: tutte azioni di routine, che a volte sembrano non dare i risultati sperati ma che restano fondamentali per reprimere questi comportamenti incivili, che ancora permangono in città ma che non scoraggiano le azioni.

Nel mese di giugno scorso la polizia municipale non ha fatto rilievi per abbandoni o deposito di rifiuti sul territorio comunale di Empoli. Mentre sull’intero territorio comunale gli ispettori ambientali nel mese di giugno hanno effettuato 161 controlli e verifiche e 74 ispezioni che non hanno portato al rilevamento di indizi utili per elevare verbali nei confronti dei trasgressori.

Massimo Marconcini, assessore all’ambiente del Comune di Empoli, ha sottolineato: “Rendere noti i dati mensili sull’attività quotidiana svolta dagli agenti di polizia municipale e dagli ispettori di Alia contro il fenomeno incivile degli abbandoni dei rifiuti, è questione di rispetto verso tutta la comunità perché è nostra intenzione indebolire queste cattive pratiche di alcuni. Una reportistica che permette di far vedere ai cittadini, quello che viene fatto e che non basta. L’intenzione è di intensificare sempre di più le verifiche per vedere sensibilmente ridotti gli abbandoni in città, ringraziando i cittadini per i loro contributi con le segnalazioni che fanno prontamente”.