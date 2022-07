“Capisco che oggi i problemi di un ente locale siano tanti, ma credo che il nostro Comune possa portare a compimento la realizzazione di una piccola rotatoria in cemento in via Sottovalle“. Lo dice Marco Cordone, consigliere nazionale Anci e comunale di Fucecchio per la Lega parlando della rotatoria realizzata con manufatti di plastica di via Sottovalle a Fucecchio.

“Pochi giorni fa – racconta -, sono tornato a fare un sopralluogo alla suddetta rotatoria e ho constatato personalmente che alcuni new jersey di plastica erano rotti, frantumati e buttati in qua e in là, spesso a causa degli autoveicoli che li urtano e li rompono. E’ dal 12 ottobre 2020, giorno della presentazione di una mia interrogazione sulla modifica alla viabilità in via sperimentale all’incrocio tra via Sottovalle e via Bonaparte che seguo tali problematiche e credo che ora sia giunto veramente il momento di realizzare una piccola rotatoria in cemento come richiesto anche i primi di aprile di quest’anno.

Pertanto, spinto anche da alcuni cittadini, sono a risollecitare in maniera costruttiva l’amministrazione comunale in tal senso. Tra l’altro, rispondendo alle mie interrogazioni insieme all’assessore Fabio Gargani, il sindaco Alessio Spinelli, si disse d’accordo con me sul fatto che i new jersey di plastica fossero antiestetici e ingombranti e potessero creare, a lungo andare, problemi alla viabilità”.