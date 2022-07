Covid, Ema “Subito la quarta dose di vaccino agli over 60”

Ema, l’agenzia europea per i medicinali, ed Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, raccomandano la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid agli over 60 e ai fragili.

L’invito, alle autorità sanitarie, è quello di “pianificare ulteriori richiami durante le stagioni autunnali e invernali per le persone a più alto rischio di sviluppare forme gravi dell’infezione, possibilmente combinando le vaccinazioni anti-Covid con quelle contro l’influenza”.

L’ Italia, ha spiegato il ministro alla Salute Roberto Speranza, si adeguerà velocemente: “Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione – ha precisato -. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni”.