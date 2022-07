Fondazione Cr San Miniato, eletti 16 nuovi soci

Si allarga il corpo sociale della Fondazione Cr San Miniato, guidata dal presidente Antonio Guicciardini Salini. L’assemblea ha infatti eletto 16 nuovi soci, “personalità – spiegano dalla Fondazione – di alto profilo nel mondo delle professioni, dell’arte e della scienza. Contribuiranno senza dubbio ad allargare gli orizzonti e la già cospicua attività della Fondazione nei vari settori di intervento nei quali opera”.

I nuovi soci sono Isabella Bartalini, Alberto Bravi, Daniele Dani, Stefano Farsetti, Rita Forsi, Stefano Ghilardi, Stefano Giannarelli, Alberto Giannoni, Leonardo Granchi, Alberto Lang, Alberto Lotti, Francesco Martini, Michele Matteoli, Stefano Petrucci, Andrea Tinghi, Giovanni Toni.

“Le nuove necessità – spiegano ancora dalla Fondazione – di una società che vive un cambiamento epocale impongono sempre più persone preparate professionalmente ma non solo. Nel tracciato della propria tradizione, la Fondazione deve divulgare quei valori che non mutano, come la solidarietà e la sussidiarietà cercando, con la propria attività, di alleviare le sofferenze della parte più debole della nostra gente. I nuovi soci possiedono queste qualità, quindi, a loro il migliore augurio per l’impegno che si sono voluti assumere accettando l’inserimento nel corpo sociale della Fondazione”.