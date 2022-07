Palio, Adrian Topalli torna a ruggire a Casole d’Elsa

Adrian Topalli torna a ruggire.

Alla 146esima edizione del Palio di Casole d’Elsa il fantino albanese, fucecchiese di adozione, si è imposto con il cavallo Carilbom di proprietari fucecchiesi di stanza nella sua scuderia.

Topalli e Carilbom erano stati assegnati alla Contrada Casole Campagna. È stata una vittoria netta al termine di una gara dominata dal fantino fucecchieze che ha preso la testa dopo circa un centinaio di metri resistendo fino al bandierino. Per Topalli è una vittoria importante dopo l’infortunio subito ad una spalla a causa di una caduta lo scorso 30 aprile che lo ha tenuto lontano per circa un mese e mezzo dall’attività agonistica.

Il prossimo appuntamento per Adrian Topalli è domenica prossima (17 luglio) al Palio di Bientina con il cavallo Benito AA e la Contrada Puntone con la quale ha già vinto in passato. Ad agosto invece correrà il Palio di Feltre con Red Riu per il rione Castello, e a settembre il palio di Asti con la Contrada Santa Caterina.