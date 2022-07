Muore in spiaggia, il cordoglio dell’Azienda Usl Toscana Centro per il prof Zuddas

Il dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’Azienda Usl Toscana Centro ricorda con grandissima gratitudine e affetto Alessandro Zuddas, 65 anni, deceduto improvvisamente sabato 9 luglio. Il medico di Cagliari, direttore della clinica di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Microcitemico del capoluogo e docente all’Università di Cagliari si trovava con la famiglia sul litorale dell’Oristanese quando ha accusato un malore ed è morto.

Per soccorrerlo, in spiaggia è arrivato anche l’elisoccorso ma tutti i tentativi sono risultati vani.

“Sandro – ricorda oggi l’Ausl – ha dato un contributo di grandissima generosità, passione umana e serietà scientifica, riconosciuto a livello internazionale. Ha rappresentato l’esempio di un accademico profondamente convinto del valore del Servizio Sanitario pubblico e universale, dedicando gran parte delle sue energie alla didattica, alla formazione e supervisione dei giovani e dei colleghi dei Servizi Territoriali di Salute Mentale.

In questi anni è stato un costante riferimento di insegnamento e confronto per i Servizi dell’Ausl Toscana Centro, che ha aiutato a crescere nel lavoro con gli adolescenti difficili, da amico più che da professore, con l’umiltà e la straordinaria competenza che lo hanno sempre caratterizzato. Al cordoglio per la scomparsa del professor Zuddas si unisce la direzione generale e l’Azienda tutta esprimendo vicinanza ai familiari”.