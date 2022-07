Tesserini venatori, li consegna anche Federcaccia

“Il tema della collaborazione, in particolare in questi periodi, è per la Federcaccia sezione di San Miniato una priorità. Nostro compito è dare un servizio efficiente ai 600 cacciatori samminiatesi oltre che coadiuvare l’Amministrazione nelle pratiche di interesse venatorio per garantire gli altri servizi di maggiore interesse e necessità per il cittadino in questo particolare momento”.

Per questi motivi, l’associazione dei cacciatori ha preso accordi con la polizia municipale di San Miniato anche per questa stagione venatoria e concordato la collaborazione per la consegna dei tesserini venatori, affinché tutto si possa svolgere con tranquillità ed efficienza, considerato che la Municipale deve garantire anche altri servizi per i cittadini.

“Invitiamo – è l’appello di Federcaccia – i cacciatori a gestire con anticipo le incombenze necessarie al rinnovo del porto d’armi per non ritrovarsi a spiacevoli ritardi. Il cacciatore ha la possibilità di prenotare il ritiro del tesserino direttamente al comando della Municipale oppure presentarsi all’ufficio dell’associazione, aperto il martedì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. Per velocizzare la pratica è necessario portare il porto d’armi, i bollettini tasse governative e regionali, Atc di residenza, tesserino giallo.