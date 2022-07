Perdita alla rete, manca l’acqua a Santa Croce sull’Arno

Per una perdita nascosta sulla rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno, oggi mercoledì 13 luglio sono in corso nel capoluogo abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua maggiormente avvertibili ai piani alti delle abitazioni e nelle ore di maggior consumo.

I tecnici di Acque sono già al lavoro e nel corso delle prossime ore proseguiranno le attività di ricerca perdite per poi procedere con l’intervento di riparazione. Per questo motivo al momento non è possibile stabilire l’orario di ripristino del normale livello di servizio idrico.

Nel frattempo, è in corso di allestimento un punto di rifornimento alternativo mediante autobotte che verrà posizionata in piazza Matteotti.