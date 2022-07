Per Lucca è di certo il matrimonio dell’anno. Ma verrebbe da dire anche per Pisa, dove gli sposi hanno scelto la location per il ricevimento e molto altro ancora. Forse perché l’organizzazione è stata affidata a una wedding planner pisana.

C’è persino un po’ di San Miniato nel matrimonio di Damiano Carrara, il pasticcere di Lucca più famoso della tv che ha realizzato il sogno americano diventando famoso in California. Damiano e la moglie Chiara, che ha fatto anche il cambio d’abito per il taglio della torta, si sono affidati per gli abiti del loro giorno più bello a Le spose di Mori.

L’abito da sposa è in genere il dettaglio più notato (e criticato) in un matrimonio e dato che lo sposo è vip, anche il suo non sarà passato inosservato. Insomma, vestire questi sposi è stata una bella responsabilità per l’atelier della Scala.