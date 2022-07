“Castelfranco a portata di click”, per sapere quando un’attività è in ferie

Arriva “Castelfranco a portata di click”, una sorta di “Pagine Bianche” digitale con tutti i riferimenti aggiornati sulle attività commerciali di capoluogo e frazioni di Castelfranco di Sotto. L’obiettivo, come fatto altri anni, è realizzare una raccolta dati con tutti i dati sulle attività a contatto con il pubblico, per comunicare agli utenti le aperture e chiusure nel periodo delle ferie estive 2022.

Per permettere la raccolta e la pubblicazione delle informazioni utili, relative a tutte le attività a contatto con il pubblico del territorio e in particolare per comunicare il periodo di ferie per l’anno 2022, è richiesto di collegarsi al link https://modulisticapa.it/castelfrancodisotto/aziende2022/ e compilare le maschere informative, con i dati della propria attività e i dati del periodo di ferie per il 2022, trasmettendo il tutto, in via automatica, al termine della compilazione, all’amministrazione comunale. La compilazione è facile e intuitiva. Basta seguire le maschere che appaiono in schermata, non dimenticando di riempire alcuni campi obbligatori, e al termine cliccare il tasto “invia”.

L’amministrazione quindi diffonderà i dati sul proprio sito ufficiale, in una apposita sezione dedicata alle attività ed alle ferie estive delle stesse. Il comune chiede di compilare e trasmettere le informazioni entro e non oltre la data di venerdì 22 luglio.