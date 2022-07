I rioni di Capanne sono tornati in piazza, a distanza di quasi tre anni dalla prima ed unica edizione del neonato Palio del Barroccio. L’occasione è stata offerta dal torneo in memoria di Antonello Sani, l’imprenditore capannese, marito della consigliera comunale Maria Vanni, ucciso da una malattia a 53 anni nel febbraio 2018. Un’iniziativa nata sulla spinta dei familiari e degli amici di Sani, che la scorsa settimana ha impegnato i rioni per quattro sere, in piazza Vittorio Veneto, in un torneo di giochi che alla fine ha visto primeggiare i rossoverdi del rione Piazzale.

“È stata un bel momento per ricordare un compaesano – afferma Federica Micheli, presidente dell’associazione barrocciai capannesi che organizza l’evento – ma è stata anche un’occasione per riportare in piazza i rioni e tornare a parlare del palio che sarà disputato il prossimo ottobre, anche se la data è ancora da definire”.

Foto 3 di 4







Del resto, il palio dei barrocci non ho goduto fino ad oggi di una buona stella. Impossibile dimenticare il clamoroso bluff del maggio 2019, quando a palio già in corso si venne a sapere che i barrocci con i quali gareggiare non c’erano, spariti nel nulla secondo il racconto di colui che avrebbe dovuto acquistarli e portarli a Capanne. Alla fine, lo spirito d’iniziativa dei capannesi aveva permesso di rimettere in pista il palio in pochi mesi, costruendo di sana pianta i barrocci con i quali fu disputata a ottobre la prima edizione, chiusa con la festa dei gialloneri di Via Dante di fronte a un discreto pubblico. Una partecipazione che lasciava ben sperare per l’anno dopo, prima che la pandemia arrivasse a rovinare tutto ancora una volta, costringendo ad annullare anche le iniziative programmate nel 2021.

“Questi due anni certamente non ci hanno aiutato – dice Micheli -. L’interesse e la curiosità ci sono ancora, ma adesso bisogna che i capannesi si impegnino di più per far crescere l’evento e soprattutto per far crescere i rioni. Dobbiamo fare un plauso ai ragazzi che hanno partecipato al torneo, dimostrando di voler portare avanti questa realtà. Per noi è stata anche l’occasione per iniziare a raccogliere le risorse in vista del palio di ottobre, grazie al Chioschetto del barrocciaio che avevamo allestito in piazza per servire agli spettatori bibite, panini e patatine. Nelle prossime settimane comunicheremo la data del secondo palio a cui parteciperanno i quattro quartieri del paese: Braalone, La Bua, Il Piazzale e Via Dante”.