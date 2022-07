A San Miniato tutto pronto per la festa del teatro

La settantaseiesima edizione della Festa del teatro, organizzata dalla Fondazione Dramma Popolare, nella splendida cornice di Piazza Duomo, passa dal Palazzo Comunale per il consueto saluto di benvenuto del sindaco Simone Giglioli agli attori dello spettacolo principale. Protagonista del cartellone 2022 è Irma kohn è stata qui, una storia di estrema attualità che racconta la tragedia della guerra con un testo che si inserisce perfettamente nel filo conduttore tematico di quest’anno, ovvero storia e vita, tra conflitto e resilienza. È tratto dall’omonimo romanzo di Matteo Corradini, in un adattamento drammaturgico di Tatjana Motta e Pablo Solari, che ne cura anche la regia insieme a Woody Neri, frutto della sinergia tra Elsinor Centro di Produzione Teatrale e la Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato.

A fare gli onori di casa insieme al sindaco Simone Giglioli, l’assessore alla cultura Loredano Arzilli, il presidente del Dramma Popolare Marzio Gabbanini, insieme ad Alberto Pedani, responsabile commerciale di Crédit Agricole. “La Festa del Teatro è uno degli eventi clou della nostra estate e porta in alto il nome di San Miniato – spiegano il sindaco Giglioli e l’assessore Arzilli -. Teniamo molto all’appuntamento di benvenuto in Palazzo Comunale, con il quale ogni anno vogliamo dare il benvenuto in Città alla compagnia dello spettacolo di punta della Festa del teatro; siamo felici di averlo potuto ripetere senza restrizioni, per la prima volta dall’inizio della pandemia. Questo appuntamento è molto atteso dalla cittadinanza, e siamo sicuri che l’attualità del testo, unita alla grande forza espressiva di questo giovane regista, sapranno regalarci uno spettacolo davvero indimenticabile”.

Lo spettacolo andrà in scena in scena in piazza Duomo dal 23 al 27 luglio prossimi. Per info e biglietti: 0571400955 o biglietteriadrammapopolare@gmail.com. I biglietti sono acquistabili anche on line su https://www.diyticket.it/events/Teatro/8023/irma-kohn-e-stata-qui