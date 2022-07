Contrada Porta Raimonda, Mancini confermato presidente

A Fucecchio, doppia riconferma al vertice della contrada Capitana Porta Raimonda. Dopo la riconferma nei giorni scorsi di Marco Mancini nel ruolo di presidente per il prossimo triennio, in seconda seduta martedì 12 Luglio è stato votato Marco Costantini quale capitano per il prossimo triennio.

Il nuovo consiglio nominato dai contradaioli è quindi composto, in ordine alfabetico, da: Maira Balisciano, Andrea Beninato, Eleonora Campani, Massimiliano Chiodini (vicepresidente) Alberto Drago, Giancarlo Fatichi, Luca Ferri, Matteo Gori, Alessio Innocenti (vicepresidente), Emiliano Lazzeretti, Renza Macchi, Marco Magrini (segretario), Marco Mancini (presidente), Alessandro Manetti, Emma Marmugi, Gaia Mazzantini, Gabriele Nencioni, Matteo Neri, Elisa Pertici, Marco Pottetti, Luca Sarmiento, Stefano Sorrentino (vicepresidente), Daniele Toni, Riccardo Vanni, Leonardo Vanni, Simone Vanni, Lisa Viviani (tesoriere), Stefano Volpi, Alice Zingoni, Francesco Zingoni.