Una serata dedicata allo sport e al wellness. È quella andata in scena mercoledì scorso nel centro di Fucecchio dove il direttivo del Centro Commerciale Naturale aveva previsto, per il secondo appuntamento con la rassegna Sere d’Estate, tutta una serie di iniziative per far conoscere le associazioni e le società sportive fucecchiesi attraverso una serie di esibizioni e dimostrazioni di atleti piccoli e grandi. Ad aggiungere il pathos della competizione è stata poi l’undicesima edizione della staffetta “Sere d’Estate” (3×2,200 metri), organizzata dall’Atletica Fucecchio e dal Gs Pieve a Ripoli, che si è corsa nelle vie del centro cittadino.

L’amministrazione comunale ringrazia il Ccn per la sensibilità dimostrata nel voler valorizzare l’attività e l’impegno di tante associazioni e società sportive e tutti gli atleti e i dirigenti che con impegno portano un contributo fondamentale alla socializzazione e alla promozione dell’attività fisica: “Puntare sulla grande voglia di tornare alle attività sportive e di stare insieme, dopo due anni di grandi difficoltà causati dalla pandemia – ha detto l’assessore allo sport Fabio Gargani – con il binomio tra attività commerciali e sport proposto dal Ccn, si è dimostrata senz’altro un’idea vincente vista la grande presenza di cittadini nelle vie e nelle piazze del centro di Fucecchio”.

“Come Ccn – aggiunge il presidente Giuseppe Soldaini – ringraziamo tutte le associazioni sportive che hanno contribuito all’ottima riuscita della serata, che ha visto una notevole presenza di pubblico. Auspichiamo che non sia che l’inizio di un percorso che collochi Fucecchio nella sua giusta dimensione”.