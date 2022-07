Gli ascensori della Valle del Cencione possono ripartire

Gli ascensori della Valle del Cencione finalmente possono ripartire. Domani (16 luglio), a tre mesi dallo stop imposto da Anfisfa, l’agenzia del Ministero dei trasporti che assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali, l’impianto di collegamento tra il parcheggio e la parte più importante del centro storico, riprende a funzionare.

“Abbiamo ricevuto il via libera dall’agenzia ministeriale e finalmente l’attività degli ascensori può riprendere regolarmente – commenta il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. In questo arco di tempo abbiamo monitorato la situazione per cercare di accelerare i tempi, dato che, senza il via libera, non potevamo far ripartire l’impianto, anche mettendo a disposizione della cittadinanza e dei visitatori, una serie di bus navetta che hanno, in parte, alleggerito le difficoltà. Abbiamo cercato di velocizzare il più possibile i tempi per ottenere il permesso alla riapertura, sapendo molto bene le difficoltà a cui andavamo incontro, soprattutto nel periodo estivo, quando il centro si riempie e ci sono moltissime attività. Adesso possiamo tornare alla normalità e lo facciamo in uno dei periodi più importanti dell’anno per la nostra città”.

La sospensione dell’attività degli ascensori era nata alla necessità, emersa durante un sopralluogo di routine, di sostituire le funi e gli argani dei due impianti di sollevamento per adeguarli agli standard imposti dal Ministero, a seguito della tragedia del Mottarone. Da qui lo stop che ha imposto all’amministrazione comunale di trovare soluzioni alternative per tentare di alleviare la situazione. “Il servizio di bus navetta aveva lo scopo di mantenere vivo il collegamento tra il parcheggio e il centro storico, ben consapevoli che i disagi, almeno in parte, sarebbero comunque restati – spiega ancora il sindaco -. I lunghi tempi di attesa sono stati indipendenti dalla nostra volontà, anzi, come amministrazione, abbiamo sollecitato più volte Anfisfa per arrivare a una risoluzione. E finalmente adesso riusciamo a garantire il rientro in funzione degli ascensori, in un momento dove le attività del centro storico crescono e i turisti tornano a girare per le nostre strade”.